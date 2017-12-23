Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'lı Bakan'dan Kuzey Kore açıklaması: Fırtına bulutları toplanıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor" dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:17
Amerika'lı Bakan'dan Kuzey Kore açıklaması: Fırtına bulutları toplanıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, iki gün süren ABD üsleri ziyaretinin son durağı 82. Hava Bölüğünde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, ABD'nin sözlerinin, güçlü ve hazırlıklı bir silahlı kuvvetler tarafından desteklenmesi halinde diplomasinin savaşı önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

Mattis askerlere ayrıca ilk baskısı Kore Savaşı'ndan 10 yıl sonra 1963'te çıkan T.R. Fehrenbach'ın "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabını okumalarını tavsiye etti.

ABD'nin Güney Kore'de daimi olarak konuşlu 28 bin civarında askeri bulunuyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:17
  1. ABD SAVUNMA BAKANI
  2. JİM MATTİS
  3. kitap
  4. kuzey kore
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
    1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    9. Lider, Adana'da yara aldı
    10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi