Amerika'dan yeni PYD hamlesi!

Türkiye'nin PKK/PYD'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyondan rahatsız olan ABD, operasyonu durdurmak için her türlü yolu deniyor. Operasyonun başlamasıyla beraber geri adım atan ABD'den ilk olarak Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermeyi hedefliyoruz açıklaması geldi.

BU KEZ TEKLİF ABD'DEN GELDİ



Yıllardır Türkiye'ye verdiği sözleri tutmayan ve terör örgütünü beslemeyi sürdüren ABD'nin bu sözleri Türkiye tarafından yeterli bulunmadı ve operasyonun 3. gününde ABD dikkat çeken bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır söylediği ve ABD'nin sıcak bakmadığı 'güvenli bölge' teklifi bu kez ABD'den geldi.

MESAJIN ZAMANLAMASINA DİKKAT



Ancak ABD'den gelen bu güvenli bölge mesajının zamanlamasına bakıldığında ABD'nin yine terör örgütü için devrede olduğunu açık ve net ortaya çıkıyor.

ABD YİNE TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN DEVREDE



Terör örgütü PKK/PYD'yi uzun yıllardır besleyen, eğiten ve maşa olarak bölgede istediği gibi kullanan ABD, Türkiye'nin terör örgütüne vuracağı ağır darbeyi engellemek için güvenli bölge manevrası kalktı.

Öyle ki ABD bu güvenli bölge manevrası ile müttefiki olan Türkiye'yi PYD'den değil, beslediği terör örgütü PYD'yi Türkiye'den korumaya çalışıyor.