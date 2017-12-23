Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'dan Ukrayna'ya silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna "savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri" temin edilmesine karar verildiğini açıkladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:52
Amerika'dan Ukrayna'ya silah satışı

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya silah satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın uzun vadeli savunma kapasitesi inşasına yardımcı olma, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma ve muhtemel  saldırganlıkları caydırma çabalarımızın bir parçası olarak bu ülkeye  'geliştirilmiş savunma kabiliyetleri' temin etmeye karar vermiştir." ifadelerine  yer verildi.

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği silahların amacının "tamamen savunma" maksatlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Ukrayna egemen bir devlettir ve kendini savunma hakkına sahiptir." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca açıklamada, ABD'nin, Doğu Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Minsk anlaşmalarına bağlı olduğuna bir kez daha atıf yapıldı.

SİLAHLARIN ANTİ-TANK FÜZESİ OLDUĞU İDDİASI

Açıklamanın hemen ardından Amerikan ABC kanalında yer alan ve adı  açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya "anti-tank füzeleri" satmaya hazırlandığı iddia edildi.

Haberde, Trump'ın bu satışı onaylaması halinde Kongrenin önünde 30 günlük bir değerlendirme sürecinin olacağı ve herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda satışın gerçekleşeceği belirtildi. Söz konusu anti-tank füzelerinin  Amerikan yapımı Javelin sistemlerini kapsadığı bilgisi de haberde yer aldı.

210 ANTİ-TANK FÜZESİ

Aynı Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre 47 milyon dolarlık satış,  210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampasını kapsıyor.

ABD kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, söz konusu satışın  gerçekleşmesi halinde Rusyaile ABD arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilimin  daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Ukrayna, geçen pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik  Konseyinde yapılan Kudüs oylamasında "evet" oyu kullanmış, perşembe günü BM Genel  Kurulunda yapılan oylamaya ise katılmamıştı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 07:52
  1. trump
  2. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
    1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    10. Lider, Adana'da yara aldı
    11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi