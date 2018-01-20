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Amerika'dan Türkiye sınırına 1.000 PKK'lı açıklaması

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Galloway, ABD'nin Türkiye sınırına taşıdığı 1.000 PKK'lıyla ilgili soruya kaçamak bir cevap verdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 08:22
Amerika'dan Türkiye sınırına 1.000 PKK'lı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, PYD/PKK unsurlarını Tel Abyad'a taşımadıklarını iddia ederken, terör örgütünün paravanı SDG mensuplarının Ayn el Arap (Kobani) ilçesinden Tel Abyad'a geçtiğine yönelik soruları ise geçiştirdi.

"BİZ PYD'Yİ KOMUTA ETMİYORUZ, 1.000 PYD'LİYİ TEL ABYAD'A NAKLETMEDİK"

Anadolu Ajansı'nın, ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki keşif çalışmalarının ardından 1000'e yakın PYD/PKK'lının Tel Abyad hattına konuşlandığına ilişkin haberi üzerine AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gücünü Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.

SDG YERİNE PYD/YPG İSMİNİ KULLANDI

Binbaşı Galloway'in, PYD/PKK'nın paravanı SDG yerine "PYD/YPG" ismini kullanması da dikkati çekti.

SORUYU GEÇİŞTİRDİ: SDG ADINA KONUŞAMAM

AA muhabirinin, "YPG için konuştunuz ama SDG için de bu bilgiyi yalanlayabiliyor musunuz?" şeklindeki sorusunu ise Galloway, "SDG adına konuşamam, sadece ABD kuvvetleri adına konuşurum." diyerek geçiştirdi.

"PKK'YA DESTEK VERMİYORUZ"

Türkiye'nin PKK terör örgütü ile ilgili kaygılarını anladıklarını savunan Adrian Rankine Galloway, PKK'nın ABD tarafından da terör örgütü olarak tanındığını ve ABD'nin PKK'ya herhangi bir destek vermediğini iddia etti.

ABD TÜRKİYE SINIRINA 1.000 PKK/PYD'Lİ KONUŞLANDIRDI

AA'nın Tel Abyad'da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD ordusunun zırhlı araç ve pikaplarından oluşan konvoyları, geçen cuma ve salı günü, terör örgütü PYD/PKK'nın SDG adını kullanarak işgalde tuttuğu Tel Abyad bölgesine geldi.

ABD ASKERLERİ 2 GÜN BOYUNCA TÜRKİYE SINIRINDA KEŞİF YAPTI

Amerikan askerleri, 10 araçtan oluşan konvoylarla 2 gün boyunca Suriye-Türkiye sınır hattında keşif yaptı.

ABD ordusunun, Türkiye'nin Akçakale sınır kapısının karşısındaki Tel Abyad kapısı yakınları ile buranın doğu ve batı hatlarında tamamladığı incelemenin ardından terör örgütü bölgeye sevkiyatta bulundu.

Örgütün işgalindeki Ayn el Arap ilçesinin güneyinde bulunan Ayn İsa beldesinden araçlarla hareket eden 1000'den fazla PYD/PKK'lı Tel Abyad'a getirildi.

Örgüt, Tel Abyad'da Türkiye sınırına bakan, aralarında Kanıytra, Tel Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin bulunduğu 10 civarında gözlem noktasına da takviye yaptı.

Gözlem noktalarında en fazla 15 terörist bulunurken, takviyelerle bu sayı her bir noktada yaklaşık 100'er teröriste ulaştı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 08:22
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