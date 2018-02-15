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Amerika'dan TBMM'ye kritik ziyaret!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell, TBMM'yi ziyaret etti.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:37
Amerika'dan TBMM'ye kritik ziyaret!

TBMM Dış İlişkiler Başkanlığı görevlilerince karşılanan Mitchell ve  beraberindeki heyet, ilk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe  girişimi sırasında Meclis'in, atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını  gezdi.

Daha sonra Genel Kurul Salonu'una giren Mitchell'e görevliler, salonun  genel özellikleri hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 15 dakikalık ziyaretin ardından  Mitchell ve beraberindekiler TBMM'den ayrıldı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:37
  1. abd
  2. Wess A. Mitchell
  3. Dış Politika Haberleri

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