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Amerika'dan Taliban'a gözdağı

NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan Amerika kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetindeki terör örgütü Taliban eğitim kampını B-52 bombardıman uçağıyla vurdu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:36
Amerika'dan Taliban'a gözdağı

Afganistan'daki ABD kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, Badahşan'ın Çin ve Tacikistan sınırındaki bölgelerinde B-52 bombardıman uçağıyla Taliban eğitim kampını vurduğu bildirildi.

Hava saldırısı düzenleme hedefinin terör örgütlerinin nüfuz etmesini önlemek olduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda Taliban'ın elindeki araçların imha edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Taliban'ın savaş alanında başarısızlıkla karşı karşıya kaldığı için sivilleri hedef almaya yöneldiği aktarıldı.

Saldırıda kaç teröristin öldüğü henüz açıklanmadı.

ABD birlikleri geçen sene ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43'ü kullanmıştı.

Terör saldırıları arttı

Afganistan'da terör olaylarındaki ciddi artış nedeniyle ocak ayında Taliban ve DEAŞ'ın düzenlediği 22 terör saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

En kanlı eylemlerden, eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla gerçekleştirilen intihar saldırısında 103 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı. Saldırının şiddetinden dolayı ölenlerin büyük çoğunluğunun kimlik tespiti halen yapılamadı.

Afganistan'daki terör olaylarında yöntem ve hedef seçiminde değişiklikler olduğu, sivillere yönelik saldırıların artığı gözleniyor. Hem Taliban hem de DEAŞ askeri bölgeler yerine sivillerin bulunduğu "kolay hedeflere" saldırıyor. Uzmanlar, her iki örgütün de başarı şansı yüksek "kolay hedeflere" yönelik saldırılar sayesinde "güçlüyüz" mesajı vermeye çalıştığını belirtiyor.

ABD'nin yeni Afganistan stratejisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni stratejisini ilan ettiği Ağustos 2017'den bu yana Amerikan savaş uçakları terör gruplarına yönelik hava saldırılarını arttırdı. ABD uçakları, Ağustos 2017'de 503, Eylül 2017'de de 751 bomba attı.

Trump, Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yeni Afganistan stratejisiyle ilgili yaptığı konuşmada, ABD'nin Afganistan'dan hızlı şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez sonuçlarını" önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan'da sahadaki duruma göre hareket edeceğini aktaran Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:36
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