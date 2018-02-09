Amerika'dan Suriye'de Rusya'yı çıldırtan hamle!

Rusya ordusu, eylül ayında Deyr ez Zor yakınlarında Fırat Nehri üzerinde, askerlerin ABD öncülüğündeki koalisyonun desteklediği güçlerin bulunduğu doğu tarafına geçebilmesi için 210 metre uzunluğunda bir köprü inşa etti.

Krasnaya Zvezda, 6 Ocak'ta şiddetli yağmurlar olmamasına rağmen, nehrin sularının aniden birkaç metre yükseldiğini ve artan debi nedeniyle köprünün tahrip olduğunu bildirdi.

'SURİYE ORDUSUNU ENGELLEMEK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR'

Haberde "Suların yükselmesinin ardından köprü ertesi gün tahrip oldu. Suriyeli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen incelemede, sudaki ani yükselmenin ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrolündeki bölgede bulunan Tabka barajının kasıtlı olarak açılmasından kaynaklandığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Barajın kapaklarının açılmasını gerektiren başka bir teknik ihtiyacın da olmadığı vurgulanan haberde "Kapaklar, Suriye ordusunun nehrin diğer tarafında güçlenmesini önlemek için açılmış olabilir" dendi.