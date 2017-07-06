Amerika'dan Suriye’de ahlaksız teklif

PYD terör örgütü öncülüğünde kurulan sözde Rakka Meclisi yaptığı çağrıda 'SMDK’nın faaliyetleri Rakka’da yürümeli' deniliyor. Brett Mcgurk bölgede yaptığı temaslarda aynı konuda bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen SMDK üyesi yaptığı açıklamada, ABD ve Suudi istihbaratı mevcut SMDK’nın İstanbul’dan Rakka’ya taşınması konusunda yoğun faaliyet yürüttüğünü söyledi. Suriye Ulusal Devrimci Güçler Koalisyonu üyelerine birebir takip uygulandığını belirten SMDK üyesi, “Bu konuda tüm yolları deniyorlar” diye konuştu.

SMDK İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR

Mevcut hali ile olmasa da SMDK’nın isim değiştirerek Rakka’da ABD güdümlü bir yapı olarak faaliyet yürütmesi planlanıyor. Ahmet Carba Riyad, Mısır’da 3 ayrı toplantı düzenleyerek Rakka planını paylaştı. DEAŞ sonrası Araplara Suriye’de Humus, Halep, Deir Ez Zor, Rakka, Hama ve Dera bölgelerini içerisine alan özerk devlet verileceğini belirten Ahmet Carba Astana sürecinin de mutlak manada başarısız olacağını soyledi. Suriye Devrimci Güçler Koalisyonu kurucularından Burhan Kalyon, muhaliflerin çatı organizasyonunda yaşadığı sorunlar nedeni ile istifa etti. Ayrıca 122 üyeli SMDK’da yaşanan sorunlar nedeni ile üye sayısı 103’e düştü.

SİYASİ VE ASKERİ KUŞATMA

Suriyeli muhaliflerin müzakereci ismi Riyad Hicab, geçtiğimiz günlerde Riyad yönetimi tarafından dışlandı. Katar ve Türkiye ekseninden çıkmaları konusunda baskı yapılan muhaliflerin büyük oranda bu teklifi reddettiği bildiriliyor. Ahmet Carba’nın Riyad ve Kahire merkezli ikna çabalarına Muhammed Dahlan da destek veriyor.

ANTLAŞMAYI SABOTE EDECEKLER

Ürdün üzerinden güney cephesini kontrol eden ABD-Suudi ittifakı, Pentagon ve CIA destekli ÖSO gruplari ile İran, Türkiye ve Rusya üçlüsü tarafından sağlanacak barışı sabote edecekler.

TEK ŞART TERÖR KORİDORUNU KABUL ETMELERİ

ABD’nin Esed muhalifi Araplara sunduğu şart ise Haseke, Tel Abyat, Munbiç, Kamışlı, Rasulayn, Seyh İsa, Afrin ve Dirbesiye’yi kapsayan alanda kurulacak özerk PKK/YPG bölgesini kabul etmeleri.