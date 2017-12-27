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Amerika'dan Suriye ve Esed kararı!

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye Esed güçlerinin kontrolündeki bölgelerde artık operasyon yapmayacağını açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 20:09
Amerika'dan Suriye ve Esed kararı!

ABD'nin öncülüğünde kurulan ve Suriye'de operasyonlar yürüten DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de Esed'in kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını açıkladı.

Koalisyon yetkilisi Tümgeneral Felix Gedney, yaptığı açıklamada, "Esed kontrolündeki bölgelerde operasyonları sürdürmek niyetinde değiliz" dedi.

DEAŞ militanlarının Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde 'rahatça hareket ettiğini' ileri süren Gedney, "Bu bize, Suriye rejiminin DEAŞ'ı yok etme niyeti olmadığını ya da bunu yapma gücü bulunmadığını gösteriyor" dedi.

ABD ESED GÜÇLERİNİ VURMUŞTU

DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye ordusuna karşı ilk saldırısını Aralık 2015'te gerçekleştirmiş, Esed rejimine ait askeri kampın vurulması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

RUSYA VE ABD ARASINDA "ACİL HAT"

Rusya ve ABD arasında Suriye'de karşı karşıya gelmeyi engellemek amacıyla 2015 yılında 'acil hat' kurulmuştu.

ABD İKİNCİ KEZ VURMUŞ, 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

7 Nisan'da ABD gemilerinden fırlatılan füzelerle Suriye'nin Şayrat hava üssü vurulmuştu. 16 Eylül'de de Deyr-ez-Zor yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmiş, 100'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıların ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'ın izni dışında operasyonlar yürüten ABD'nin Suriye'deki varlığının yasal olmadığını vurgulamıştı.

Rusya, Koalisyon'un Suriye'deki operasyonlarının yıkım getirdiğini, DEAŞ karşıtı mücadeleye katkı sunmadığını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 20:09
  1. abd
  2. suriye
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  4. koalisyon
  5. esed
  6. Ortadoğu Haberleri
  • Muzaffer DemirMuzaffer Demir1 sa önce
    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM
  • Ertuğrul Ertuğrul 3 sa önce
    Demekki başka terör anlaşmaları yapılmış.
  • AtaAta3 sa önce
    Geri çekilin terör fabrikası devlet / mazlumun özyurduna gelecek
  • BekiirBekiir3 sa önce
    It ıin kuruğuna basmaz hepsi terorist
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