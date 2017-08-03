Amerika'dan Suriye açıklaması: DEAŞ'a karşı tank verilmedi
ABD Elçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD, Suriye'de DAEŞ'a karşı savaşan herhangi bir tank vermemiştir" denildi.03 Ağustos 2017 Perşembe 18:46
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye'de DAEŞ ile savaşan hiçbir gruba tank vermediğini açıkladı.
Açıklamada, YPG'ye verilen silahlar konusunda Türkiye'ye şeffaf bir şekilde bilgi verilmeye devam edileceği belirtildi.
Büyükelçiliğin açıklamasında, Suriye-Irak sınırını geçen birçok tırın içerisinde askeri ekipman bulunmadığı öne sürüldü.
EN AZ 10 TANK VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
YPG terör örgütüne silah yardımı yapan ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde PKK bağlantılı YPG’ye 100 TIR’lık sevkiyat yaparken, üstü kapalı kasalarda en az 10 tankın taşındığı ortaya çıkmıştı.