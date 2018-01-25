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Amerika'dan Rusya'ya Myanmar eleştirisi

ABD, Myanmar'a savaş uçağı satışını onayladığı için Rusya'yı eleştirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:43
Amerika'dan Rusya'ya Myanmar eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında, Rusya'nın Myanmar ordusuna savaş uçağı satışını onayladığını belirterek dünya genelinin Arakan Müslümanlarıyla ilgili krizin barışçıl şekilde çözülmesini istediğini vurguladı. 

Nauert, Rusya'nın Myanmar'a savaş uçağı satışını onaylamasının ülkedeki durumu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. 

Rus savunma heyeti, bu hafta Myanmar'a yaptığı ziyarette, 3 Su-30 savaş uçağının orduya satışının onaylandığını duyurmuştu. Rus yetkililer, Myanmar'ın Rusya'dan gemi ve silah alma konusunda da istekli olduğunu açıklamıştı.

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi. 

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:43
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