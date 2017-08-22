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Amerika'dan Rusya ve Çin'e şok! Az önce resmen duyurdular

Washington, Kuzey Kore rejimini destekleyen Rusya ve Çin'den 10 şirket ile altı kişiye yaptırım uygulanacağını ilan etti.

22 Ağustos 2017 Salı 17:48
Amerika'dan Rusya ve Çin'e şok! Az önce resmen duyurdular

Kıtalararası balistik füzeler deneyen Kuzey Kore'yi sıkıştırmayı hedefleyen ABD'nin öfkesinden, Çin ve Rusya da nasibini aldı.

Washington yönetimi, Pyongyang yönetimine destek vermekle suçladığı Rus ve Çin şirketleriyle kişilere ekonomik yaptırım uygulanacağını resmen duyurdu. Plana göre, yaptırımların hedefinde 10 şirket ve altı kişi bulunuyor.

Moskova ve Pekin yönetimlerinin Washington'ın hamlesine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Donald Trump yönetimi, Nisan ayından bu yana birçok kez nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'yi henüz durdurabilmiş değil. Trump, gerilimin başından bu yana Pyongyang'ı en büyük müttefiki Çin üzerinden sıkıştırmayı denedi ancak başarısız oldu.

Kim Jong-un, son olarak Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprağı Guam Adası'nı füzeyle vurmakla tehdit etti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:48
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