Amerika'dan PKK'ya Münbiç'te yeni tip tünel

ABD, Afrin’den sonra Mehmetçiğin operasyon yapmaya hazırlandığı Münbiç’te ‘yeni tip tüneller’ için hazırlığa girişti. Zeytin Dalı Harekâtı’nda PKK’dan temizlenen bölgelerde teröristlerin yaptığı yüzlerce metreyi bulan tüneller ve beton mevzilerin bir işe yaramadığını gören Pentagon, Türk yapımı beton delici bombalar karşısında daha dayanıklı olacak yapılar kuruyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Afrin çevresinde teröristlerin gizlenme ve geçişleri için yapılan sığınaklarla tünellerin ‘profesyonel’ yapılması dikkat çekmişti. Kullanılan malzeme, beton kalınlıkları, toprak derinliği ve demir kullanımı gibi birçok unsur tek tek hesaplanarak inşa edilen yapılar, yerli üretim nüfuz edici bombaya (NEB) karşı PKK’ya karşı yeterli korumayı sağlayamadı.

TOPRAĞI AFRİN’DEN FARKLI

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre ABD, Fırat Kalkanı Harekâtında terör örgütlerinden temizlenen Azez ve Cerablus bölgesinde TSK’nın attığı bombaların etkisini inceledi. Fırat Kalkanı bölgesiyle Afrin’in toprak yapılarının aynı olduğu sonucuna varan Pentagon, Afrin’de aylar önce bu tespitlere göre hazırlık yaptı. Ancak bu hazırlıkların Zeytin Dalı Harekâtı karşısında yeterli olmadığı görüldü. ABD şimdi de Afrin’deki toprak yapısından farklı özelliğe sahip Münbiç’i incelemeye aldı. Türk bombalarının Münbiç toprağında oluşturduğu kraterleri sıcağı sıcağına fotoğraflayan ABD askerleri, elde ettiği verileri Pentagon merkezine gönderiyor. Analizler sonucu ortaya çıkan verilerle PKK’ya Münbiç’te ‘yeni tip’ sığınak, mevzi, tünel ve bina inşa edilecek.

KRATERLERİ FOTOĞRAFLADILAR

PKK’nın sözde üst düzey bir yetkilisi bu durumu Batı basınında da afişe etti. Sözkonusu terörist, Münbiç’le ilgili olarak, “Türk mermileri kraterler açıyor ve yakındaki ABD askerleri gelip bu kraterleri hızlıca görüntülüyor” dedi. Münbiç’teki PKK’lıların Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra son derece gergin olduğunu bildiren terörist, Münbiç arazisinin Afrin gibi dağlık değil düz olduğuna işaret ederek, “ABD buraya çok gidip geliyor. Onlara güvenebileceğimizi biliyoruz. Bize söz verdiler” ifadelerini kullandı. Hızlandırılan çalışmalar, Mehmetçiğin ÖSO ile birlikte Münbiç’e de operasyon düzenleyeceğinden ABD’nin neredeyse emin olduğunu ortaya koyuyor.