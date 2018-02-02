Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'dan önemli açıklama: Ambargo uygulanacak

ABD hükümeti, iç savaşın yaşandığı Güney Sudan'a silah ambargosu uygulayacağını duyurdu.

02 Şubat 2018 Cuma 21:49
Amerika'dan önemli açıklama: Ambargo uygulanacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, Güney Sudan'da  varılan ateşkese rağmen devam eden şiddet nedeniyle çatışmanın tüm taraflarına  hiçbir savunma ekipmanı ve hizmeti satmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Güney Sudan'ın komşularından benzer ambargolar uygulaması  ve BM Güvenlik Konseyi'nden ülkeye yönelik küresel bir ambargoyu desteklemesi  istendi.
 
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, geçen ay Washington'un, 11  milyar dolar yatırım yaptığı Güney Sudan'ı artık desteklemeyeceğini bildirmişti.  Haley, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'i, "barış için uygunsuz bir ortak"  olarak nitelemişti.
 
Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan,  Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe  teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış  görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da  başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
 
Güney Sudanlı taraflar, 21 Aralık 2017’de IGAD öncülüğünde yürütülen  müzakerelerde yeniden ateşkes kararı almış ancak 24 saat geçmeden ateşkes ihlal  edilmişti.

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:49
  1. güney sudan
  2. abd
  3. ambargo
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den Deniz Naki açıklaması
    1. TFF'den Deniz Naki açıklaması
    2. Kanada'da polis, annesinin gözü önünde..
    3. Çanakkale'de Gökçeada seferleri..
    4. Amasya'da anaokulu öğrencilerinden..
    5. Amerika'dan önemli açıklama: Ambargo..
    6. HDP'li vekilden skandal sözler!
    7. Ülke şaşkın! Devlet sırları 2. el..
    8. Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe 11..
    9. ‘Savaşa hayır’ diyenler 'ruh..
    10. 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
    11. Filmleri aratmayacak yöntem… Her şey..
    12. Kanada'da helikopter düştü: 3 kişi öldü
    13. Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da İtalyan..
    15. Kurtar imzayı attı
    16. Hakkari'de PKK operasyonu: 4 kişi..
    17. Burası Ankara... 6 tanesi bu hale geldi
    18. Yarıyıl etkinliklerinde 16 bin öğrenci..
    19. Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül..
    20. Mirasımız’dan Kudüs’e Kış Yardımları
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!