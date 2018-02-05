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Amerika'dan Lübnan ordusuna ilginç destek!

Amerika tarafından Lübnan ordusuna hibe edilen 8 M2 Bradley askeri personel taşıma aracı, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:15
Amerika'dan Lübnan ordusuna ilginç destek!

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun menzilli silahı olan 8 adet M2 Bradley askeri personel taşıma aracının, Beyrut Limanı'nda Lübnanlı yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Gelecek aylarda askeri yardımların devam edeceği vurgulanan açıklamada, yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinin üçüncü bölümünü kapsayan 8 M2 Bradley askeri personel taşıma aracının, Lübnan ordusuna, ülkesini savunmak için yeni yetenekler ve güç katacağı ifade edildi. 

Açıklamada, askeri yardımların, Amerikan ve Lübnan halklarının ortak menfaatleri, Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine ilişkin ortak hedefleri amacıyla yapıldığı vurgulandı.

'LÜBNAN, ABD'DEN EN FAZLA ASKERİ YARDIM ALAN BEŞİNCİ ÜLKE'

Lübnan ordusuna en fazla askeri yardım yapan ülkelerin başında ABD geliyor.

ABD, 9 Ekim 2017 iki adet ve 31 Ekim'de de iki adet olmak üzere toplam dört adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağını, 14 Ağustos 2017'de ise uzun menzil silahı olan 8 adet M2 Bradley askeri personel taşıma aracı, 10 adet cephane taşıma aracı ve çok sayıda mühimmatı ve 5 Mayıs'ta 800 ağır makinalı silah ve 320 mürettebat silahını, Lübnanlı yetkililere teslim etmişti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard, geçen sene yaptığı bir konuşmada, "Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ordusu, 2006 yılında İsrail ile Lübnan arasında yaşanan savaştan bu yana ABD'den, 1,5 milyar dolardan fazla askeri yardım aldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:15
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