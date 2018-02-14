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Amerika’dan küstah açıklama

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini riske attığını savundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 01:17
Amerika’dan küstah açıklama

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, Senato İstihbarat Komitesi'nde "Dünya Genelindeki Tehditler" konulu panelde yaptığı konuşmada, harekata değinerek, şunları belirtti:

"Türkiye, Orta Doğu'da Kürt hırsını engellemek için yollar arayacak, ve Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde devam etmekte olan Türk saldırısı DEAŞ'a karşı mücadeleyi bölgede karmaşık hale getiriyor ve alandaki ABD güçlerini riske atıyor."

"İRAN TERÖRÜ DESTEKLEYEN TEMEL DEVLET OLMAYA DEVAM EDECEK"

Konuşmasında İran konusuna da değinen Coats, "İran terörü destekleyen temel devlet olmaya devam edecek" ifadesini kullanarak, ülkenin özellikle Irak, Suriye ve Yemen'de bu girişimlerde bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Coats, "İran bölgedeki etkisini arttırmanın yollarını arayacak. DEAŞ'a karşı mücadeleyi kullanacak ve savaş alanındaki kazançlarını, güvenlik ve ekonomik anlaşmalara dönüştürmeye çalışacaktır." dedi.

Ulusal İstihbarat Direktörü ayrıca, İran'ın ABD'yi tehdit edecek askeri gelişimini devam ettireceğine inandıklarını belirterek, İran'ın Orta Doğu'daki "en geniş" balistik füze gücüne sahip olan ülke olduğunu söyledi.

"2018 ARA SEÇİMLERİNDE RUS ETKİSİ MUHTEMEL BİR TEHDİT"

Coats, konuşmasında Rusya konusunu ABD seçimlerine müdahale bağlamında değerlendirerek, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri sırasında "çok iyi bir iş" çıkardığını hissettiğini belirtti.

Coats, "Hiç şüphemiz yok ki geçmişteki çalışmalarının çok başarılı olduğu kanısındalar ve 2018 ara seçimlerinde Rus etkisi muhtemel bir tehdit olarak önümüzde." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 01:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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