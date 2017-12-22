Amerika'dan Kudüs kararına destek veren ülkelere resepsiyon

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in mektubunda, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kudüs kararına 'hayır' oyu veren, çekimser kalan ve oylamaya katılmayan ülke temsilcilerine 'ABD ile olan dostluklarından dolayı bir teşekkür' olarak nitelediği resepsiyonun 3 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmamıştı.

ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.

Oylama öncesinde kendi kararına karşı çıkanları tehdit eden Trump için, Kudüs kararına 'hayır' oyu veren, çekimser kalan ve oylamaya katılmayan ülke temsilcilerine ‘havuç verdiği’ yorumları yapıldı.

İngilizce bir deyim olan ‘havuç ve sopa’ iyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı da cezalandırma anlamına geliyor. Deyim, aynı zamanda, bir eşeğin önüne havuç sarkıtarak yürümesini sağlamak anlamında.

O ülkelere Google'da yoğun ilgi

Öte yandan Mikronezya, Palau, Nauru ve Marshall Adaları gibi ülkelerin 'hayır' oyu vermeleri, bu ülkeleri sosyal medyanın gündemine taşıdı. Google'da söz konusu ülkelerin nerede olduğuna dair aramalar arttı.

Kaynak: Sputnik Türkiye ve milliyet.com.tr