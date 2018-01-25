Amerika'dan kritik ziyaret!

Suudi Arabistanhaber ajansı SPA'ya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliği, terör ve radikalizmle mücadele alanındaki ortak çalışmalar ile bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Veliaht Prens Muhammed, daha önce de resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile görüşmüştü.