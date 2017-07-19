Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'dan K. Irak'a uyarı: Kaygılıyız

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, K. Irak'ın "bağımsızlık referandumu" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:08
Amerika'dan K. Irak'a uyarı: Kaygılıyız

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eylül ayında yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu"nun dikkatleri Irak'ın öncelikli hedeflerinden başka yöne çevireceği gerekçesiyle kaygılı olduklarını bildirdi.

Haley, BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kubis'le Irak'ta Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından sonraki durumu ve yerlerinden edilen halkın evlerine dönmesini konuştuklarını aktardı.

Görüşmede, Iraklı Kürtlerin meşru isteklerine saygı duyduğunu belirten Haley, "Her türlü bağımsızlık referandumu, Irak için öncelikli olan DEAŞ ile mücadele ve ülkenin tüm Iraklılar için istikrarlı hale getirilmesi hedeflerinden dikkatlerin dağılmasına neden olur. Bundan kaygılıyız." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, IKBY parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle 7 Haziran'da Erbil'de yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiği açıklamıştı. Statüsü tartışmalı Kerkük'ün de referanduma dahil edileceği kaydedilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de dün yaptığı açıklamada, referandumun "anayasal olmadığını" belirterek, "IKBY, Irak'ın bir parçasıdır. Kürtler, Irak'ın birinci derece vatandaşıdır ve böyle de kalacaktır. Kürtlerin çıkarı Irak'ın içerisinde kalmaktır. Ticari, ekonomik ve diğer tüm alanlarda bu böyle. Komşu ülkeler de buna milli güvenlik tehlikesi olarak bakıyor. Bunda da haklıdırlar. Dayanışmaya devam etmemizi diliyorum." demişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:08
  1. abd
  2. kuzey ırak
  3. DÜNYA Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    2. AK Parti'den referandum ve 'yürüyüş'..
    3. Barzani'ye ABD'den bir şok daha!..
    4. Pilottan itiraf! Şikayete gittim hepsi..
    5. Amerika'da İslamofobik olaylar yüzde..
    6. FETÖ'cü hainleri göreve atayan kirli..
    7. Sivasspor'dan bir takviye daha!
    8. 'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan..
    9. Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat…..
    10. Pawel Poljanski'nin paylaştığı..
    11. BAE veliahtının kirli yüzü ortaya..
    12. West Ham United, kaleci Joe Hart'ı..
    13. 'Karada kulaç atan adam': Ayağım..
    14. Meteorolojiden 7 il için kuvvetli..
    15. İzmir'de 'Ölüyorum anne...' yazıp..
    16. 'Fırat Kılıcı'na 'Amerika kalkanı'!..
    17. Teröristbaşından talimat aldılar!
    18. Amerika'dan 'İran' itirafı
    19. 7 milyarlık kaçak gümrüğe takıldı
    20. Gölete giren iki kişiden haber..
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!