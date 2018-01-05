Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'dan İran'a yeni yaptırımlar

ABD hükümeti, İran'ın balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 5 kuruluş hakkında daha yaptırım kararı aldı

05 Ocak 2018 Cuma 08:32
Amerika'dan İran'a yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, yaptırım uygulanacak 5 kuruluşun İran'ın balistik füze programı için kilit role sahip olduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center ve Shahid Shustari Industries olduğu belirtilen söz konusu 5 kuruluşun halihazırda yaptırım listesinde bulunan Shahid Bekari Endüstri Grubu tarafından kontrol edildiği kaydedildi.

"İRAN HÜKÜMETİ, İRANLILAR ÇİLE ÇEKERKEN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ FİNANSE EDİYOR "

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu yaptırımlar, İran rejiminin İranlı vatandaşların refahından daha fazla öncelik verdiği balistik füze programı için anahtar role sahip kuruluşları hedef aldı. İran hükümeti ve Devrim Muhafızları Ordusu, İranlılar çile çekerken yabancı militanları, terör gruplarını ve insan hakları ihlallerini finanse ediyor " ifadesini kullandı.

OFAC’ın yaptırım kararının, İran’daki rejim karşıtı protestoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik eleştirilerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump, geçen hafta başlayan protestolara yönelik açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:32
  1. iran
  2. abd
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de transfere Real Madrid engeli!
    1. Fenerbahçe'de transfere Real Madrid..
    2. Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını..
    3. Soylu'dan 'Ayaklarını kırın' açıklaması
    4. İşte HDP'de Demirtaş'ın yerine..
    5. Cenaze, hastane odasında kilitli..
    6. Suudilerden flaş karar! Dünyanın en..
    7. 3 buçuk yılda yaptığı servet dudak..
    8. Milyon dolarlık sanal kalkan
    9. 3 milyon memura kariyer fırsatı!
    10. Tezgahlarda el yakan hamsinin neden..
    11. Bimeks, çıkış yolunu buldu
    12. Meteorolojiden çok kuvvetli yağmur..
    13. İsrail'in yardımına DEAŞ koştu:..
    14. Önemli imza! S-400'ün açığını kapatacak
    15. ABD kabusu yaşıyor
    16. Hakan Atilla kararı piyasaları teğet..
    17. BM İran'daki gösteriler için toplanıyor
    18. Erdoğan İran'da manşetlerde
    19. Donald Trump çıldırdı...Dünya bunu..
    20. Günün âyet ve hadisi
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    RTÜK o ahlaksızlığa kayıtsız kalmadı
    RTÜK o ahlaksızlığa kayıtsız kalmadı
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...