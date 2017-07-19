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Amerika'dan 'İran' itirafı

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Selva, İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğunu söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:09
Amerika'dan 'İran' itirafı

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva, Obama yönetimin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılmasını sağladığı nükleer anlaşmanın, Tahran’ın nükleer silah elde etmesini engellediğini söyledi.

Orgeneral Selva, ikinci kez Genelkurmay Başkan Yardımcılığına atanmak üzere ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nde senatörlerin sorularını yanıtladı.

Selva, "İstihbarat kurumlarına sağlanan bilgilere göre, İran’ın OKEP’e (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) uyduğu görünüyor. OKEP’in kontrolleri olmasaydı İran şimdi nükleer silah geliştirebileceği teknik uzmanlığa sahipti.” dedi.

Selva’nın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ve Almanya’nın İran ile 2015 yılında üzerinde mutabakata vardığı OKEP’in uygulandığını açıklamasından bir gün sonra geldi.

''KUZEY KORE ABD'Yİ TEHDİT ETMEKTEN UZAK''

Kuzey Kore’nin füze denemeleri de sorulan Selva, Pyongyang’ın balistik füzelerinin ABD’ye ulaşabileceğini ancak söz konusu füzelerin ABD’yi tehdit edecek kabiliyet ve isabetten uzak olduğunu söyledi.

Selva, "Prensipte Kuzey Kore’nin hızlı bir şekilde kıtalararası balistik füze geliştirmeye yöneldiğine yönelik değerlendirmelere katılıyorum. Ancak 4 Temmuz günü yapılan denemenin herhangi bir isabetle ve başarılı bir şekilde ABD’yi vurma kapasitesini gösterdiğinden emin değilim." ifadelerini kullandı.

Pyongyang’ın füzelerinin menzil olarak ABD’ye ulaşma kapasitesine sahip olduğunu kabul eden Orgeneral Selva, ülkenin bu kapasitesinin ABD ve uluslararası toplum tarafından yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik askeri seçeneği de değerlendirebileceğini ifade eden Selva, bunun ABD Başkanınca verilmesi gereken siyasi bir karar olduğunu dile getirdi.

Askeri seçeneğe ilişkin Selva, "Böyle bir adımın sonuçlarının ne olacağını iyi düşünmemiz gerekir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:09
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