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Amerika'dan flaş Suriye açıklaması: Sorumlu Rusya

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberlerin, rejimin bir kez daha uluslararası hukuku ve kendi halkının hayatını apaçık görmezden geldiğini ortaya koyduğunu belirtti.

23 Ocak 2018 Salı 20:37
Amerika'dan flaş Suriye açıklaması: Sorumlu Rusya

Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silah kullanımı soruşturan BM misyonun  görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığını hatırlatan Haley , ''Rusya,  Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını engelleyerek, kimyasal silah  kullanımın kabul edilebilir olduğu ve kullananların sorumlu tutulmadığı yönünde  dünyaya tehlikeli bir mesaj gönderdi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Haley, ABD'nin kimyasal silah kullananların sorumlu tutulması ve  cezasız kalmaması için bütün yolları denemeye devam edeceğini bildirdi.

Rusya ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ya gönderdiği  mektupta, ABD yönetimini Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin  yaklaşımını ''çarpıtmakla'' suçladı.

Rusya, BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından  oluşturulan Ortak Soruşturma Misyonu'nun (JIM)  görev süresinin uzatılmasını veto  etmişti.

Görev süresi 17 Kasım 2017'de dolan BM misyonu, 26 Ekim'de BMGK'ya  sunduğu raporunda, Han Şeyhun'da yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden  olan kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini ve  saldırıda sarin gazı kullanıldığını açıklamıştı.

Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015  yılında oluşturulan BM misyonu JIM, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal  silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir  olayda da terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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