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Amerika'dan flaş Rusya itirafı!

ABD’li uzman Samuel Bendett, Rusya’nın insansız savaş sistemleri alanında ABD’yi geçmeye başladığını belirtti.

30 Ocak 2018 Salı 09:27
Amerika'dan flaş Rusya itirafı!

Bendett, Defence One için kaleme aldığı yazısında, Rusya'nın ürettiği keşif amaçlı insansız araçlarının ABD'li muadillerine göre daha küçük, basit ve ucuz olduğunu belirterek, "Bu yüzden kaybetme korkusu olmadan kullanılabilir" dedi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı, Rusya'nın insansız saldırı araçları alanında da ABD ile aradaki farkı kapatmaya başladığı ifade edilen yazıda, Rusya'nın geçtiğimiz yaz aylarında uzun menzilli Orion insansız hava aracını sunduğu hatırlatıldı. Ayrıca Rus MiG ve Sukhoi tasarım bürolarının, 2020 yılına kadar yeni araçlarını orduya teslim edeceği belirtilerek, "Rusya Savunma Bakanlığı, yapay zekaya sahip insansız araç sürülerini oluşturmayı planlıyor" dendi.

Moskova'nın şimdiden aktif olarak mayın temizleme robotlarını kullandığına dikkat çeken uzman, "Uran-6, Skarabey ve Sfera Suriye'de başarılı biçimde kullanıldı. Ayrıca Rus ordusu yakında ağır ve orta savaş robotlarıyla donatılacak" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan ABD'nin "ihtiyatlı davrandığını" ve karadan destek robotlarını geliştirme yönünde yeni yeni planlar kurmaya başladığı anlatılan yazıda, ABD askeri yönetiminin öldürebilen robotlarının kullanımının etik olduğundan şüphe ettiği kaydedildi.

İletişim, mikro elektronik ve ileri kontrol sistemleri gibi alanlarda Rus teknolojilerinin genel olarak ABD'nin gerisinde olduğunu yazan Bendett, "Ancak Rusya, özellikle otonom sistemler alanında hızla arayı kapatıyor ve ABD Savunma Bakanlığı'nın bu konuyu düşünmenin zamanı geldi, geçiyor" dedi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:27
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