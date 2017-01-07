Amerika'dan flaş rapor: Emri Putin verdi

Rapora göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimi Donald Trump’ın kazanabilmesi için direkt olarak müdahil olduğu bir siber kampanya yürüttü.

ABD istihbarat yetkililerinin hazırladığı rapora göre, Vladimir Putin seçimlerde işleyen demokratik süreci baltalamak ve Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ın seçim şansına zarar vermek için bir nüfuz kampanyası yürüttü.

HİLLARY'İ ENGELLEMEK İÇİN

Raporda, Putin ve Rus hükümetinin ABD seçimlerinde Trump lehine net bir tercih geliştirdiği, ABD’de demokratik seçim süreci konusunda kamuoyu inancını zayıflatmayı hedeflediği ve Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton’ın seçilebirliğini engellemeyi planladığı açıklanıyor.



Hazırlanan rapor, ABD istihbarat yetkilileri tarafından, 2016 seçim kampanyaları sırasında tartışılan Rus siber hack faaliyetlerinin değerlendirildiği ilk resmi belge niteliğini taşıyor. Raporla birlikte, yetkililer iddialarını kanıtlamak için çok sayıda yeni bilgiyi kamuoyuyla paylaşmış oldu.

ABD’li istihbarat kaynakları, raporda seçimlerde yaşanan Rus etkisinin hack faaliyetleriyle sınırlı olmadığını iddia ediyor. İddia edilen kampanyaya göre, kamuya açık medya organları ve ücretli sosyal medya kullanıcılarının açık propaganda faaliyetlerinin de saptandığı belirtiliyor.



ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitelerinde yer alan üst düzey Demokrat Parti yetkilileri, rapora ciddi bir cevap verilmesi gerektiğini ve tekrarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ihtiyacını açıklıyorlar.

TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

İstihbarat yetkilileri Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi ve yeni başkanı konu hakkında bilgilendirdi. Trump seçim sonuçlarında Rusya’nın etkili olduğunu reddetse de, toplantının “yapıcı” geçtiğini açıkladı.



Trump, yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırıların arkasında olabileceği ihtimalini kabul etti, ancak Çin'i daha kalıcı ve ciddi bir siber tehlike olarak niteledi.



ABD'de Seçici Kurul üyelerinin 19 Aralık'ta kullandıkları oyların sayımı için toplanan ABD Kongresi, 8 Kasım'daki seçimlerden galibiyetle çıkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olduğunu ilan ederek resmileştirdi.