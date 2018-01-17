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Amerika'dan flaş açıklama: Hiç olmadığı kadar yakınız

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "ABD'nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız." dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:09
Amerika'dan flaş açıklama: Hiç olmadığı kadar yakınız

Haley, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK)hafta sonu Afganistan'a yaptığı ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.Afganistan'ın  "terör yuvası" olmasına izin vermeyeceklerini belirten Haley, Afgan yetkililerin kendilerine ziyaret sırasında Taliban'ın ödün vermeye  başladığını gördüklerini ve ABD'nin stratejisinin Taliban'ı barış görüşmeleri  için masaya getirmeye yaklaştırdığını söylediğini ifade etti .

"ABD'nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve  barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız." değerlendirmesinde bulunan Haley,  tamamen Afganistan öncülüğünde yürütülen barış sürecine destek verilmesi  gerektiğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi, 7 yıl aradan sonra geçen hafta sonu Afganistan'a  ziyaret gerçekleştirmişti.Ziyaret planının, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert  Raymond McMaster'ın kapalı oturumda BMGK'yi Afganistan konusunda  bilgilendirmesinin ardından açıklanması dikkati çekmişti.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 21:09
  1. ABD
  2. taliban
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