Amerika'dan El-Bab çarkı! Geri adım attılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki El-Bab’a yönelik Fırat Kalkanı Operasyonu bütün hızıyla sürerken, Ankara, geçtiğimiz günlerde, ABD’nin operasyona destek vermediğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri de bunu doğrularcasına, El-Bab üzerinde uçtuklarını ancak operasyona katılmayıp sadece “güç gösterisi” sergilediklerini belirten bir açıklama yaptı. İşte bunun üzerine Ankara’dan, ABD’ye yönelik tepkiler arttı. Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasını da göz önüne alan ABD’li yetkililer, Fırat Kalkanı Operasyonu’na nasıl destek verebilecekleri konusunda Türk yetkililer ile temas hâlinde olduklarını belirten açıklamada bulundu.



EKİPMAN DESTEĞİ VERİLECEK



ABD’nin etkin gazetelerinden Washington Post, dün yayınladığı bir Haberde, Türk ve Amerikan yetkilileri arasında El-Bab’a yönelik görüşmelerin neticelendiğini yazdı. Gazete, Amerika’nın El-Bab Operasyonu’nda Türkiye’ye destek verme kararı aldığını hatta bunun ilk adımı olarak Türk yetkililere ulaştırılmak üzere bölgede keşif uçuşlarına başladığını öne sürdü. ABD’nin hem uçaklar hem de drone’lar ile düzenli olarak istihbarat keşfinde bulunduğu öğrenildi. Pentagon’un desteğinin sadece bununla kalmayacağını kaydeden gazete, “Amerikan uçakları önümüzdeki günlerde El-Bab’da DEAŞ hedeflerine saldırılar düzenleyecek. Ekipman desteği de sağlayacak” diye yazdı.

Gazete, Beyaz Saray ile Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerika’nın özel operasyon biriminin de sahada olacağını; Türk yetkililere danışmanlık yardımında bulunacağını kaydetti. Bu arada, ABD’li yetkililerin El-Bab desteği karşılığında Türkiye’ye PYD’nin kontrolündeki Menbiç’e ilerlememelerini istediği ancak bu konuda Ankara’dan “Hayır” cevabı alındığı da gazetenin haberinde yer aldı.

Türkiye Gazetesi