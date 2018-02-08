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Amerika'dan Doğu Guta açıklaması

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duyduğunu açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 22:10
Amerika'dan Doğu Guta açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Nauert'in, "ABD, İdlib, Doğu Guta ve Suriye'nin diğer bölgelerinde şiddetin artmasından, rejim ve Rusya hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Son 48 saatte rejimin kimyasal silah kullandığına yönelik haberler aldıklarını belirten Sözcü Nauert, saldırıların sona ermesi gerektiğini kaydetti.

BM'nin, Doğu Guta'ya insani yardımların ulaşması için şiddet olaylarına ara verilmesi ve sağlık gerekçeleriyle 700 sivilin dışarı çıkarılması çağrısını desteklediklerini belirten Nauert, Rusya'nın Şam üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 22:10
  1. ABD
  2. Doğu Guta
  3. Rusya
  4. Suriye

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