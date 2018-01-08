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Amerika'dan çok tehlikeli adım! Türkiye ile her an...

ABD Savunma Bakanı Mattis, PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için bir ‘diplomat ekibi’ gönderdi. Bu ekip PKK elebaşlarıyla görüşerek yol haritasını görüştü.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:06
Amerika'dan çok tehlikeli adım! Türkiye ile her an...

ABD, Suriye kuzeyinde 4 bini aşkın TIR dolusu silah ve mühimmatla teçhiz ettiği teröristlere ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. DEAŞ bahanesiyle Türkiye sınırında terör hattı inşa etmeye çalışan Washington, PKK/PYD işgali altındaki 28 bin kilometrekarelik alanı diplomatik olarak tanıma girişimi başlattı.

Suudi Arabistan’ın fonladığı Londra merkezli yayın yapan Şark el-Avsad haber portalına konuşan bir ABD’li diplomat, Beyaz Saray’ın Suriye politikasında yeni bir safhaya geçtiğini belirtti. Sözkonusu kaynağın verdiği bilgiye göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için Suriye kuzeyine ‘diplomat’ ekibi gönderdi.

Kandil’in atadığı PKK elebaşılarıyla görüşen diplomatlar, burada bombalarla enkaza dönüştürülen bölgenin yeniden yapılandırması, altyapının güçlendirilmesi, ‘güvenlik güçlerinin’ eğitimi ve ABD üslerinin bakımı/modernizasyonu konularında çalışma başlattı. Bu sürecin ardından atılacak adım ise Suriye’yi parçalayacak korsan PKK devletinin Washington tarafından tanınması olacak.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:06
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