Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!

Dunford, ABD'nin Asya'daki en yakın müttefiki olan Japonya'ya, "Birimize yapılan saldırı ikimize de yapılmış sayılır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Japon mevkidaşları dün Washington'da yapılan bir toplantıda Kuzey Kore konusunda daha çok iş birliği yapma konusunda anlaştılar.

Dunford, Japon Öz-Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Amiral Katsutoshi Kawano ile Tokyo'da yaptığı görüşmenin başında, "(Bakanlar toplantısının) sağladığı en önemli şey Asya-Pasifik'teki ikili ilişkilerimizin önceliğini tekrar teyit etmek olmuştur" dedi.

Dunford sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, bölgedeki güvenliğimiz için çok önemli ve elbette ağırlıklı olarak Kuzey Kore'den gelen tehdide odaklandık. Bölgede herhangi birimize yapılan saldırının ikimize de yapılmış bir saldırı olacağını Kuzey Kore'ye ve herkese açıkça ifade ettiğimizi düşünüyorum."

'PYONGYANG İLE ANLAMLI BİR DİYALOG KURMAK İSTERİZ'

Tillerson ABD'nin anlamlı olmak kaydıyla Pyongyang ile diyalog kurmak istediğini belirtti.

"Hedefimiz onları, geçmiş görüşmelerden daha farklı sonuçlara yol açacak görüşmeler yapmak için isteklendirmektir."