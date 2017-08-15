Amerika'dan Çin'le ticareti soruşturma kararı

ABD Başkanı Trump, 2016'daki başkanlık kampanyasında verdiği söze uyarak, ticaret ofisine Çin'in ABD'ye ait fikri mülkiyetlere yönelik politika ve uygulamalarının soruşturulması emrini verdi.

1974 Ticaret Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ı soruşturma için görevlendirdi.

Sputnik'te yayımlanan habere göre, kanunun ilgili kısmı, devlet başkanına, ülkenin sanayi kuruluşlarını diğer ülkelerin 'adil olmayan' ticari uygulamalarından korumak için söz konusu ülkelere tek taraflı vergi uygulama ve ticari kısıtlamalar getirme yetkisi veriyor.

Lightizer 'ABD'nin çıkarlarını koruma amacıyla tüm seçenekleri kullanarak, ABD'ye ait teknolojinin transferi ve ABD'ye ait fikri mülkiyetlere yönelik hırsızlık konusunda Çin'in politikalarını, uygulamalarını ve eylemlerini' soruşturacak.

'FİKRİ MÜLKİYET HIRSIZLIĞI HER YIL MİLYARLARCA DOLARA MAL OLUYOR'

Trump kararnameyi imzalarken yanında Ticaret Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross da hazır bulundu.

Trump açıklamasında "ABD şirketlerinin ve en önemlisi ABD'li işçilerin fikri mülkiyetlerini koruduğumuzdan emin olmak için sağlam adımlar atıyoruz. Yabancı ülkelerin yaptığı fikri mülkiyet hırsızlığı ülkemizde milyonlarca kişinin işine ve her yıl milyarlarca dolara mal oluyor" dedi.

'TEKNOLOJİLERİN TRANSFERİNİ ZORLAYAN ÜLKELERE KARŞI ÇIKACAĞIZ'

"Pazar erişimi karşılığında ABD şirketlerini değerli teknolojilerini yasal olmayan şekilde transfer etmeye zorlayan her ülkeye karşı çıkacağız. ABD'nin işlerini yok eden korsanlık ve sahtekarlık ile mücadele edeceğiz" diyen Trump "Washinton artık buna daha fazla göz yummayacak" diyen Trump, 'ABD'nin güvenliği ve zenginliği için hayati önemdeki' patentler, telif hakları ve diğer fikri mülkiyetleri koruma sözü verdi.

Soruşturma sonunda Çin'e yaptırım uygulanma ihtimali bulunuyor.

ÇİN'DEN TRUMP'A: HERKES KAYBEDER

Trump'ın Çin'e yönelik bu adımına Çin Dışişleri'nden yanıt geldi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying "Ticaret savaşı yapmanın bir geleceği yok. Bunun kazananı olmaz, herkes kaybeder" dedi.

Hua, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyelerinin, uluslararası kuruluşun kurallarına uymaları gerektiğini de vurguladı.

'BASKI YARATMAK İÇİN KULLANMAK UYGUN DEĞİL'

Washington Çin'i Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmek konusunda yeterince sert adımlar atmamakla da suçluyordu.

Buna yanıt veren Hua, Çin- ABD iş birliğinin ortak saygı ve güven temelinde olması gerekir. Kore yarımadasındaki nükleer mesele ve ABD-Çin ticareti konuları iki ayrı konu. Birini diğeri üzerinde baskı yaratmak amacıyla kullanmak, uygun değil " ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME UYARISI

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, söz konusu soruşturmadan 'ciddi endişe' duyulduğu ve Çinli firmalara zarar vermesi ya da ticaret anlaşmalarını ihlal etmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.

ABD'nin tarafsız gerçeklere saygı duyması çağrısı yapılan açıklamada, Washington yönetiminin çoklu ticaret kurallarını hiçe sayması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiye zarar verecek bir tutum benimsemesi durumunda, Çin tarafının da bu durumu oturup izlemeyeceği, 'bütün uygun önlemleri alarak' yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ABD tarafının çoklu ticaret kurallarını 'yok eden taraf' olmamasının ve bu alanda yapılan taahhütlere bağlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

BAŞKANLIK KAMPANYASINDA ÇİN'İ SUÇLAMIŞTI

Trump başkanlık seçimi kampanyasında Çin'i ABD'li işçilerin işlerini çalmakla suçlamıştı.

Trump, ABD'li şirketlerin üretimini Çin'de yapmasını engellemek için yönetiminin Çin'den ithal edilen ürünlere yüksek gümrük tarifesi uygulayabileceğini belirtmişti.

Çin, Avrupa Birliği'nin ardından ABD'nin en büyük ticaret partneri konumunda.