Amerika'dan büyük terbiyesizlık! Ülkeye almadılar

İran, Sudan ve Suriye adına yarışan yarışmacıların ABD'ye giriş yapabildiği belirtilirken, Afgan kızlara neden vize verilmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Afgan robot takımının 16-18 Temmuz'da Washington'da yapılacak yarışmayı internet üzerinden yapılacak canlı yayın yoluyla takip edeceği belirtildi.

"NEDEN VİZE ALAMADIĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Vize başvurusu reddedilen isimlerden biri olan 14 yaşındaki Fatemah Qaderyan, "Hala neden vize alamadığımızı bilmiyoruz. Diğer ülkelerden tüm katılımcılar vizelerini aldılar. Kimse geleceği bilemez ama yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve yarışmada bir derece kazanmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"AFGAN HALKINA HAKARET"

Qaderyan'ın 17 yaşındaki takım arkadaşı Lida Azizi ise yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelerden tüm katılımcılar yarışmaya katılabiliyor ama biz katılamıyoruz. Bu Afganistan halkına bir hakaret" şeklinde konuştu.

GAMBİYALILAR DA VİZE ALAMADI

Yarışmada 156 ülkeden katılımcıların yarışacağı ve Afganistan'ın yanı sıra Gambiya'dan yarışmaya katılacak yarışmacıların da ABD vizesi alamadıkları öğrenildi.