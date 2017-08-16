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Amerika'dan 4 ülkeye çağrı: İpleri koparın!

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore'ye karşı 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' söyledi ve Güney Amerika ülkelerinden Pyongyang yönetimiyle ipleri koparmalarını talep etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:43
Amerika'dan 4 ülkeye çağrı: İpleri koparın!

ABDBaşkan YardımcısıMike Pence, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'le düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Pyongyang rejminin, tüm seçeneklerin masada olduğunu anlaması zorunludur," diye konuştu.

"KARŞI GELMENİN BİR BEDELİ VAR VE BUNU GÖSTERECEĞİZ"

"Umuyoruz ki Şili, Brezilya, Meksika ve Peru da, Kuzey Kore'yle bağları kesme konusunda bize katılacaktır," çağrısında bulunan Pence, bu sayede "barışçıl çözüm" sağlanabileceğini ve "uluslararası toplumun iradesine karşı gelmenin bir bedeli olduğunu Pyongyang'a göstermiş olacaklarını" söyledi.

"NÜKLEERE SAHİP OLMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Pence ayrıca, ABD olarak "Kuzey Kore'deki haydut rejimin, kendi ülkelerine ulaşabilen nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini" ifade etti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:43
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