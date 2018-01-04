Amerika'daki Müslüman sayısı 2050'de katlanacak

ABD'de son aylarda Müslümanlar'ın ülkeye göçü ve bununla alakalı konularda yaşanan siyasi tartışmalar birçok insanın ABD'de tam olarak kaç Müslüman'ın yaşadığı sorusunu sormasına yol açtı.

ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi, ABD'de yaşayan farklı dinlere mensup bireylerle ilgili araştırmasının detaylarını açıkladı.