Amerika'daki Müslüman sayısı 2050'de katlanacak
PEW Araştırma Merkezi'nin incelemesine göre ABD'de yaşayan Müslüman sayısı 2050 yılında bugünkü sayısının 2 katından daha dazla artarak 8.1 milyona ulaşacak.04 Ocak 2018 Perşembe 16:48
ABD'de son aylarda Müslümanlar'ın ülkeye göçü ve bununla alakalı konularda yaşanan siyasi tartışmalar birçok insanın ABD'de tam olarak kaç Müslüman'ın yaşadığı sorusunu sormasına yol açtı.
ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi, ABD'de yaşayan farklı dinlere mensup bireylerle ilgili araştırmasının detaylarını açıkladı.