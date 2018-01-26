Amerika'daki Hakan Atilla davasında yeni gelişme

Atilla'nın 15 Aralık'taki beraat talebine ilişkin kararını henüz açıklamayan ve bu hakkı saklı tutarak daha sonra karar vereceğini belirten davanın yargıcı Berman, 3 Ocak'ta jürinin kararını açıklamasının ardından Atilla'nın avukatlarından bu başvurularını destekleyecek yeni bir dilekçe daha sunabileceklerini söylemişti.

Savunma makamı, mahkemeye sundukları dilekçede Atilla'nın beraati için yeni bir başvuru yapmak istemediğini ve Yargıç Berman'dan delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine ilişkin yapmış olduğu 15 Aralık 2017 tarihli başvuruyu değerlendirmesini talep ettiğini bildirdi.

Berman ise savcılığın da 29 Ocak'a kadar savunma makamının bu talebine cevaben mahkemeye dilekçe sunabileceğini belirterek, Atilla'nın yeni bir başvuru yapma hakkından bilerek ve isteyerek mi vazgeçtiğini öğrenmek için 6 Şubat'ta bir duruşma düzenlenmesine karar verdi.

Savunma makamı, savcılığın 15 Aralık'ta Atilla'nın iş adamı Reza Zarrab'ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle mahkemeden delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve müvekkillerinin beraat etmesi talebinde bulunmuştu.

Yargıç Berman, bu talebe ilişkin kararını henüz açıklamadı.

Jüri, Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti. Ceza duruşmasının ise 11 Nisan'da yapılacağı açıklanmıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2016’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti. Halk Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.