Amerika'da zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı
ABD’nin Missouri eyaletinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.05 Şubat 2018 Pazartesi 09:56
St. Louis şehrinin yaklaşık 100 mil güneybatısında bulunan 44 numaralı yolda buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme kazada 12 araç birbirine girdi. Bir kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır 2 kişi hava ambulansları ile hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralılar ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle 44 numaralı yol uzun süre trafiğe kapatıldı.
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