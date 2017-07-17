Amerika'da yeni 'üs' hamlesi! Çalışmalar başlatıldı

Erbil merkezli haber sitesi Bas News’a konuşan terör örgütü YPG'li bir kaynak, "ABD'li uzmanlar ve teknisyenlerin yeni bir askeri havaalanı inşa etmek için çalışmaya başladıklarını" söyledi.

Haberde ayrıca, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG ile işbirliği içine giren ABD'nin, ülkenin kuzeyinde hali hazırda iki askeri üssünün bulunduğu da belirtildi.