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Amerika'da 'yasa dışı' göçmenler sınır dışı edilmeye başlandı

Chicago'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'nda küçük bir grubun protesto ettiği sınır dışı işlemleri gizlilik içinde yürütüldü.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:35
Amerika'da 'yasa dışı' göçmenler sınır dışı edilmeye başlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle ülke gündeminde büyük tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri Chicago kentine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'nda protestolara rağmen gerçekleşti.

Gizlilik içinde yürütülen sınır dışı etme operasyonunda Chicago'nun yanı sıra Indiana'nın kuzeyi ile Milwaukee'de yakalanan onlarca yasa dışı göçmen, World Atlantic Havayollarına ait uçağa bindirilerek ülke dışına gönderildi.

ELLERİ VE AYAKLARI ZİNCİRLENDİ

Sınır dışı işlemi, çok yoğun olmayan havaalanındaki özel jetler için ayrılan apronun arka tarafındaki bölümde yapıldı. Polis araçları eşliğinde camları boyalı iki minibüsle havaalanına getirilen yasa dışı göçmenlerin elleri ve ayaklarının zincirlendiği görüldü. Göçmenler arasında kadınların da olması dikkati çekti.

HAVAALANINDA PROTESTO

Sınır dışı işlemi havaalanına gelen küçük bir grup tarafından protesto edildi. "Adalet yoksa barış da yok" ve "Göçmenler olmasaydı, Trump'ın karısı da olmazdı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Adalet istiyoruz, şimdi istiyoruz" ve "Göçmenlere özgürlük" sloganları attı.

İş makinelerini protestocularla uçak arasına çeken havaalanı yetkilileri, sınır dışı operasyonunun görüntülenmesini engellemek için yoğun çaba harcadı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:35
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