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Amerika'da vali plajı halka kapattı ailesiyle tatil yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Vali Chris Christie'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili haftasında halka kapattığı plajda ailesiyle güneşlenirken görüntülenmesi, ülke medyasına damgasını vurdu

04 Temmuz 2017 Salı 08:46
Amerika'da vali plajı halka kapattı ailesiyle tatil yaptı

New Jersey'de yaşanan bütçe krizi nedeniyle acil hizmetler hariç eyalete ait plajlar ve parkların halka kapatılması başta olmak üzere, birçok kamu hizmetinin geçici olarak durdurulmasını içeren, eyalet genelinde "hükümetin kapanması" kararına imza atan Vali Christie, ailesiyle birlikte plajda görüntülendi.

MEDYADA GENİŞ YER BULDU

Christie'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili haftasında, kapattığı plajlardan biri olan Island Beach State Park'ta, ailesiyle şezlongda otururken çekilen resimleri, ABD medyasında geniş yer buldu. Christie ailesinin plajdaki fotoğraflarının bazılarının yakından, bazıları da havadan insansız araçla çekildiği görüldü.

Christie'nin imzaladığı karara göre, eyalette valiliğin sorumluluğundaki parklar, tarihi alanlar, plajlar ve birçok turistik ve sosyal tesisler geçici olarak kapatılırken, hapishane, eyalet polisi, devlet hastanesi, otobüs ve demiryolu hizmetlerine devam ediliyor.

Valiliğe bağlı halka açık plajlar dışında, eyalet parklarındaki kamplarından ayrılmak zorunda kalan izciler, karardan en fazla etkilenenler arasında.Başkanlık yarışına partinin adaylarından biri olarak katılıp, başarısız olan ve daha sonra Başkan Donald Trump'ı destekleyen Christie'nin görevdeki son 6 ayında halk nezdindeki popülerliği yüzde 15'lere kadar düştü.

SKANDALA KARIŞMIŞTI

Christie'nin adı daha önce de New Jersey'de yaşanan "Bridgegate" skandalına karışmıştı. Christie'nin aylarca ABD'nin gündeminde kalmasına neden olan olayda, New York ve New Jersey'i birbirine bağlayan George Washington Köprüsü'nün iki şeridi trafiğe kapatılarak, Demokrat Partili rakibi Barbara Buono'nun bölgesi Fort Lee kasabasında trafik felç edilmişti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 08:46
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