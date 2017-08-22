Amerika'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var
ABD'nin Philadelphia kentinde bir tren istasyonunda iki tren çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.22 Ağustos 2017 Salı 09:41
ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde park halindeki trene başka bir trenin çarpması sonucu 33 kişi yaralandı.
Güneydoğu Pennsylvania Toplu Taşıma Müdürlüğü, yerel saatle 00.15'te Upper Darby bölgesindeki istasyonda yüksek hızlı trenin park halindeki trene çarptığını açıkladı.
İlk belirlemelere göre kazada 33 kişinin yaralandığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.