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Amerika'da suya dalıp çıkabilen robot arı üretildi

Amerikalı mühendisler suya dalıp çıkabilen minik robot arı üretmeyi başardı.

27 Ekim 2017 Cuma 08:35
Amerika'da suya dalıp çıkabilen robot arı üretildi

Amerika'nın Harvard Üniversitesinden araştırmacılar 2013'te başlatılan RoboBee (Robot Arı) projesi kapsamında üretilen yeni prototipi, Science Robotics dergisinde yayınlanan makaleyle kamuoyuna duyurdu.

Yeni robot arı, yüzeylere yapışabiliyor, suya dalıp çıkabiliyor.

Yalnızca 175 gram ağırlığındaki robot arı, hafifliğinden ötürü suyun yüzey direncine daha fazla maruz kaldığı için, arının sudan çıkışı üzerine yerleştirilen küçük bir patlayıcı roket düzeneğiyle sağlanıyor.

Robota, sudaki yanıcı oksi-hidrojen gazını açığa çıkarabilen iki elektrolitik plaka yerleştiren araştımacılar, bu sayede robotun suyu kullanarak kendi gücünün ötesinde itiş kuvveti uygulayabilmesini sağladı.

Araştırmacılar bunun için robotun yapısına bir gaz haznesinin yanı sıra, suda yüzebilen dört dirsekli aparat eklemek zorunda kaldı. Ancak bu durum uzaktan kontrol sistemlerine yer bulmayı zorlaştırdığı için robot arılar henüz uzaktan kumanda edilemiyor.

Araştrmacılar projenin ilerleyen safhalarında, tarım alanlarına uzaktan kumandayla polen yayabilecek robot arılar geliştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında üretilen ilk prototip yalnızca basit uçma ve konma görevlerini yerine getirebiliyordu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:35
  1. ABD
  2. Harvard Üniversitesi
  3. RoboBee
  4. robot arılar
  5. Anadolu Ajansı
  • AAAA6 sa önce
    KUZEY KOREYE NEDEN O KADAR PARA HARCIYORSUN BİR TANE ARI GÖNDER TOMBUL KUŞU HALLEDİP GELSİN Ö O ZAMAN.
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