Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'da siyasi kriz kapıda

ABD’de kongredeki bütçe krizi nedeniyle Trump yönetimi zor duruma düştü.

19 Ocak 2018 Cuma 18:34
Amerika'da siyasi kriz kapıda

Hükümetin kapanmasını önleme konusunda ilerleme kaydedilmemesi sonucu karşılıklı suçlamalara dönüşen görüşmeler tamamıyla kilitlendi. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından yapılan açıklamalarda anlaşmanın sağlanmasının zor bir olanak olduğu, devletin kurumlarının sabah erken saatlerde kapanma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

Kongre, 8 bin genç göçmeni sınır dışı edilmekten korumak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen göçmenlere yasal statü sağlayan Obama döneminde çıkartılan DACA programı ve Meksika sınırına yapılması planlanan duvar ve göçmenler için yasal düzenleme konusunda kesin bir dille anlaşamadıkları ve görüşmelerin halen sürdürüldüğü açıklandı.

Senatoda Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 49 sandalyesi bulunuyor. Devletin kapanmasını önleyecek nihai oylamada en az 60 oy gerekiyor. Siyasi uzmanlar, Kongre’de bir anlaşmaya varılamaması halinde, bunun etkilerinin Amerikalı tarafından ciddi şekilde hissedileceğini belirtiyorlar.

ABD’DE KRİZ KAPIDA

Tarım, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı ve Dışişleri, İçişleri Bakanlığı’ndan Pentagon ve Adalet Bakanlığına kadar uzanan federal kurumların faaliyetlerini azaltması durumunda kalacaklar. Devletin kapanmasıyla daha çok sayıda devlet dairelerinin etkileneceği belirtildi.

Posta hizmetinin ve ulusal güvenlik ile kamu güvenliğiyle alakalı hükümet faaliyetlerinin süreceğini ancak federal çalışanların maaşlarının gecikeceğini, yüz binlerce kamu görevlisinin ücretsiz izne çıkarılacağını, ulusal parkların, ofis binalarının kapanacağını, yaşlılar, gaziler, kadınlar, çocuklar ve işletmelere sunulan hizmetlerin aksayacağını belirtiliyor.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Temsilciler Meclisi, bu gece Hükümet Finansman Kanun Tasarısını geçmesi gerekiyor. Ülkemiz için çok önemli. Askerlerimizin ihtiyacı var" şeklinde açıklama yapmıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın hafta sonu tatilini Florida’da geçirmek üzere Cuma günü öğleden sonra Washington’u terk etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 18:34
  1. ABD
  2. Trump
  3. kongre
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail'den 6 Türk'e gözaltı!
    1. Terör devleti İsrail'den 6 Türk'e..
    2. Ergenlik kaç yaşına kadar devam eder?
    3. TSK paylaştı! Teröristler çocukları..
    4. Muhaysini: Zengin Müslümanlara..
    5. ABD’den Afrin ile ilgili skandal bir..
    6. ABD: Deso Dogg'u öldürdük
    7. Bölge PYD için cehenneme döndü! TSK..
    8. Muhalifler son hazırlıklarını tamamladı
    9. Ermenistan: Başa o gelecek...
    10. Amerika'da siyasi kriz kapıda
    11. Afrin'e 40 top atışı yapıldı
    12. Terör örgütü PYD/PKK çocukları zorla..
    13. Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor
    14. Fatih'te hasta sokak köpeğine esnaf..
    15. 2017'de en sıcak dönemini yaşadı
    16. Siyonistler terör estiriyor… Hedefte..
    17. Konyaspor'dan "seribaşı uygulamasını"..
    18. Avusturya sınıra asker yığmaya başladı
    19. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    20. Dün 280 tüp ele geçirilmişti… Piyasa..
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu