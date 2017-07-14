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Amerika'da seyahat yasağının kapsamı genişletildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına yönelik vize yasağında geçen "yakın akraba" tanımının kapsamı genişletildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:28
Amerika'da seyahat yasağının kapsamı genişletildi

BBC'nin haberine göre, Hawaii'deki Bölge Mahkemesi Hakimi Derrick Watson, yasağın, Yüksek Mahkeme'nin "gerçek aile bağları" kararını çok dar bir bakış açısıyla yorumladığına, bu tür kısıtlamaların zorla kabul ettirilmemesi gerektiğine hükmetti.

Watson ayrıca Washington yönetiminin yakın akraba yorumunu ""haksız yere kısıtlama" olarak nitelendirdi.

Yüksek Mahkeme'nin kararında ABD'de "hakiki" aile bağları bulunanların ülkeye girişine izin verilebileceği ifade edilirken, Trump yönetimi, buna büyükanne ve babaların, torunların, kayınbirader ve eltilerin, teyze, yeğen ve kuzenlerin dahil edilememesine karar vermişti.

Watson'ın kararı, bu kişilerin, bundan böyle ABD'deki yakınlarını ziyaret edebileceği anlamına geliyor.

ABD'de Yüksek Mahkeme haziran ayında Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke (Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:28
  1. Suriye
  2. İran
  3. Sudan
  4. Somali
  5. Libya
  6. Yemen
  7. Washington
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