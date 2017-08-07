Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'da sel uyarısı yapıldı

ABD'nin Delaware, Maryland, Pennsylvania ve New Jersey eyaletleri için sel uyarısı yapıldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:04
Amerika'da sel uyarısı yapıldı

ABD'nin, Kuzeydoğu Delaware, Maryland, Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerinde etkili olması beklenilen yağmurun su taşkınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Mount Holly'deki Ulusal Hava Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, kıyı şeridinde etkili olacak sağanak yağmurun, sonrasında su seviyelerinin yükseleceği uyarılarında bulunarak, kara yolunda su taşkınlarının yaşanabileceği açıklaması yapıldı. Sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve evlerindeki vatandaşların daha dikkatli olmaları istenildi

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:04
  1. abd
  2. uyarı
  3. sel
  4. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da art arda iki deprem!
    1. Bodrum'da art arda iki deprem!
    2. Suudi Arabistan 'Esed' kararını verdi!
    3. Akit’in haberi ses getirdi… O ilçe..
    4. İhanet toplantısında 'Kılıçdaroğlu'..
    5. Muğla’'da küçük yaştaki iki sürücü..
    6. Amerika'da sel uyarısı yapıldı
    7. Tuğsuz cirit atmada finale yükseldi
    8. Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü
    9. Toprak'ın burnu kırıldı!
    10. Denizli-Antalya karayolunda heyelan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hançeri..
    12. Akıncı iki ayrı devlet sinyali verdi..
    13. CHP tek tip elbise uygulamasına karşı!
    14. Pülümür’de 3 PKK'lı terörist ölü ele..
    15. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    16. Afganistan’da DAEŞ ve Taliban..
    17. Dikkat! 5 derece daha yükselecek
    18. Altın fiyatları bugün kaç liradan..
    19. İsrail'e Afrika'da şok! Reddettiler...
    20. Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan..
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!