Amerika’da şehit edilen Müslüman kızın cenazesine binler katıldı

ABD'nin Virginia eyaletinde geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı ve düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Arkadaşları ile ADAMS Center Sterling Camisi'ne sahur vakti giderken yolda tartıştıkları Darwin Martinez Torres adlı kişi tarafından beyzbol sopası ile öldürülenHassenan için cenaze töreni yapıldı.

Virginia eyaletindeki Sterling Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından yapılan törene binlerce kişi katıldı. Cenaze töreninin yapılacağı güzergahta trafiğin sıkışması üzerine yüzlerce kişi 1 km’den fazla yol yürüyerek cenaze törenine yetişti.

Cenazede duygu dolu anlar yaşandı.

Bölge sakinlerinden 46 yaşındaki Hassan Zekeriya, yaptığı açıklamada, Hassanen'ın ölümünün bölgedeki Müslüman toplumunu derinden etkilediğini ifade etti. Zekeriya, "Bu cinayet sadece aileyi değil bu civardaki herkesi çok etkiledi. Hepimiz için trajik bir olay bu." dedi.

ADAMS Center yetkililerinden Hunesa Faryad ise Hassanen'ın ölümünde en küçük bir nefret suçu ihtimalinin bile ciddi şekilde değerlendirmesini istediklerini, Müslüman toplumun bunu bilmeye hakkı olduğunu söyledi.

Faryad, "Küçük bir ihtimal dahi olsa hiçbir saikin dışarıda bırakılmasını istemiyoruz. Günün sonunda bütün etiketleri kırıp attığımızda birbirimizle kucaklaşıp, birbirimizi koruyup, birbirimizin yanında olmalıyız." diye konuştu.

İnşaat işçisi Torres tarafından beyzbol sopası ile öldürülüp bir süs havuzuna atılan 17 yaşındaki Hessenan'ın cenazesi, törenin ve okunan duaların ardından Sterling Mezarlığı'na defnedildi.

Torres'in 17 yaşındaki genç kızı neden öldürdüğü henüz netleşmezken, Sterling polisi söz konusu cinayetin nefret suçu olduğunu gösteren bir kanıt olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Nabra Hassanen'ın babası Mahmud Hassanen ise "Kızım öldürüldü çünkü o bir Müslümandı." değerlendirmesinde bulunmuş, olayın bir nefret suçu olduğuna inandığını belirtmişti.

Anma etkinliklerinde Nebra için adalet istend

Öte yandan 17 yaşındaki Müslüman kız Nebra Hassanen için birçok kentte anma etkinliği yapıldı.

Cesedi pazar günü bir havuzda bulunan Müslüman genç kız Nebra için aralarında New York, Washington DC, Philadelphia, San Francisco, Los Angeles, Boston ve Detroit'in de olduğu 10'dan fazla kentte "Nebra İçin Adalet" adıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Amerikalılar, New York'un Union Meydanı'nda ellerinde çiçeklerle nefret ve şiddete karşı durmak ve genç yaşta cinayete kurban giden Nebra'yı anmak için bir araya geldi.

Meydanda toplanan yüzlerce New Yorklu, "Nebra unutulmayacaksın", "Nefrete karşı olacağız" ve "Nebra için adalet" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Her dinden ve görüşten Amerikalının katıldığı anma etkinliklerinde katılımcılar Nebra için dua ederek, ellerindeki çiçekleri anma köşesine bıraktı.