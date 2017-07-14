Amerika'da sanayi üretimi Haziran ayında beklentiyi aştı

ABD'de sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentisini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) raporuna göre, sanayi üretimi haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 genişledi. Piyasaların ülke ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan sanayi üretimine yönelik beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Aynı dönemde, imalat sanayi üretimi ise beklenti doğrultusunda yüzde 0,2 arttı. Veriler ayrıca, kapasite kullanım oranının haziranda yüzde 76,4'ten yüzde 76,6’ya yükseldiğini ortaya koydu.

Raporda, sanayi üretimdeki artışın sürmesinde enerji ve maden sektörlerindeki faaliyetlerin ivme kazanmasının etkili olduğuna işaret edildi. Buna göre, maden aktiviteleri haziranda yüzde 1,6 arttı.

Öte yandan, daha önce sabit kaldığı açıklanan mayıs ayı sanayi üretimi yüzde 0,1 artışa revize edildi. Nisan ayı sanayi üretimindeki artış ise yüzde 1,1’den yüzde 0,8’e düzeltildi.

Analistler, son 5 aydır artış eğişimini sürdüren sanayi üretiminin ılımlı büyümeyi destekleyeceğini belirtiyor.