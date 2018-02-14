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Amerika'da saldırı şoku... Çok sayıda yaralı var!

Amerika bir kez daha silahlı saldırı ile sarsıldı. Florida Eyaleti’nde bulunan bir okula düzenlenen silahlı saldırıdaen az 14 kişinin yaralandığı, 2 kişinin öldüğü bildirildi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 23:55
Amerika'da saldırı şoku... Çok sayıda yaralı var!

ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelinin göz altına alındığı ve saldırıda en az 14 kişinin vurulduğu bildirildi. Polis şu ana kadar kurbanlardan en az 2'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişinin vurulduğu belirtildi.

Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin polis tarafından göz altına alındığı, ancak polisin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Vurulan kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken kurbanlar arasındaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

EN AZ 2 ÖLÜ

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Amerikan medyasına konuşan polis yetkilileri, şu ana kadar en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Aynı polis yetkilileri, saldırganın aynı okuladaki bir öğrenci olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan Broward Devlet Okulları yöneticisi Robert Runcie, "çok sayıda" ölü olduğunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruşturması sonucunda net tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.

Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olayın ardından lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 23:55
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