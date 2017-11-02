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Amerika'da sadece mülteciler mi insan öldürüyor?

New York'ta 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının sonrasında, Başkan Donald Trump'ın Twitter hesabından verdiği mesaj dikkat çekti.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:05
Amerika'da sadece mülteciler mi insan öldürüyor?

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, "Green Card kura sistemiyle aldığını açıklayan Donald Trump, 'Çeşitlilik Vizesi Kura Programı' isimli uygulamayı eleştirdi ve kendisinin liyakate dayalı bir vize sistemi istediğini söyledi. Bu ifadelerini Özbek asıllı saldırganın üzerinden vermesi akıllara Las Vegas'ta otelinin penceresinden otomatik silahlarla bir konsere katılanların üzerine ateş açıp 56 kişiyi öldüren ve yüzlerce kişiyi yaralayan ABD'li Stephen Paddock'un terör saldırısı geldi. Trump kendi vatandaşının düzenlediği saldırıyı es geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

ABD'li olmayıp sonradan bu ülkeye gelenler tehlikeli insanlar ise, üç evlilik yapan Donald Trump'ın Green Card sahibi birinci ve son eşleri neden Amerika doğumlu kadınlar değildir sorusu akıllara geliyor. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 10:05
  1. Green Card
  2. Donald Trump

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