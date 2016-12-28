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Amerika'da PKK'ya kapıyı gösterdi flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, PKK'ya Irak'ın Sincar bölgesinden çıkması çağrısında bulundu.

Amerika'da PKK'ya kapıyı gösterdi flaş açıklama
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:29
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PKK'nın Sincar'dan çıkması için Barzani'nin "gerekirse güç kullanırız" açıklamasından sonra terör örgütüne bir kötü haber de ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığına ilişkin, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz." dedi.

Toner, Dışişleri Bakanlığındaki günlük basın toplantısında, Irak ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"PKK'NIN SİNCAR'DA ROLÜ OLMAMALI"

PKK'nın varlığını Sincar'daki uzlaşma zemininin önündeki ana engel olarak gördüklerini vurgulayan Toner, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı." diye konuştu.

Sincar'da aktif olan tüm grupların bölgenin yerel unsurlarının yerlerine dönebilmesi için gerekli siyasi uzlaşı sürecine saygı duyması gerektiğine işaret eden Toner, Bağdat ile Erbil yönetimlerini bu konuda yakın iş birliği ve koordinasyon için teşvik ettiklerini de belirtti.

Toner, "İnanıyorum ki hükümet (Bağdat hükümeti) de Sincar'da istikrarın sağlanması ve PKK'nın varlığının doğurduğu sorunlar konusunda endişelerimizi paylaşıyordur." ifadesini kullandı.

BARZANİ PKK'YI ÇIKARMAK İÇİN GÜÇ KULLANABİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "PKK'nın Şengal'de işi yok." açıklamasını yapmıştı. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de geçen hafta yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'dan çekilmemesi halinde "askeri güce" başvurabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasını bahane ederek bölgeye yerleşmişti.

BM'DEKİ İSRAİL OYLAMASI

Öte yandan Sözcü Toner, geçen cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan İsrail oylamasında ABD'nin tutumunu savundu. İsrail yönetiminin yeni yerleşim yerleri inşa etmesinin siyasi uzlaşmaya ve iki devletli çözüme hizmet etmediğini anlatan Toner, ABD yönetiminin İsrail'e karşı herhangi bir kasıt içerisinde olmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

Mısır'ın geçen hafta çarşamba günü gündeme getirdiği ancak seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle ertelenen oylama cuma günü gerçekleştirilmiş ve İsrail'in işgal altındaki topraklardaki tüm yasa dışı yerleşimlerini "derhal ve tamamen" durdurması kararı alınmıştı.

 
Etiketlerırakpkkabdsincar
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