Amerika'da papağanın tanıklığı hapse götürdü

ABD’nin Michigan eyaletinde 2015 yılında yaşanan cinayet davasında Glenna Duram (49), eşi Martin’i 5 el ateş ederek öldürmekle suçlanıyordu. Olayın adından Glenna Duram kafasından yaralı olarak baygın halde bulunmuş, hastaneye götürülen kadın hayata tutunmayı başarmıştı. Duram eşini vurduğu iddialarını reddetmişti ancak eşini öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştığı anlaşıldı.

Olayın ardından çiftin ‘Bud’ adındaki gri Afrika papağanı, maktulün sesini taklit ederek sık sık “Ateş etme, ateş etme” diye bağırmaya başladı. Bud’ın bakımını üstlenen Martin Duram’ın eski eşi Christina Keller, papağanın cinayet gecesi geçen diyaloğu tekrar ettiğine inandığını söyledi. Savcı davanın başında papağanın sözlerini kanıt olarak sunmak istemiş, ancak bu talep reddedilmişti. Papağanın ‘ifadesi’ mahkeme kayıtlarına da geçmedi. Ancak papağının tanıklığı, jürinin Duram’ı suçlu bulmasına yeterli oldu. Duram’ın cezası gelecek ay açıklanacak.