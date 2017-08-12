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Amerika'da otomobil göstericilerin arasına daldı
ABD’nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde bir otomobilin bir grup göstericinin arasına daldığı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.
12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:58
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:58
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