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Amerika'da otomobil göstericilerin arasına daldı

ABD’nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde bir otomobilin bir grup göstericinin arasına daldığı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:58
Amerika'da otomobil göstericilerin arasına daldı

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:58
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